Генштаб показав успішні випробування ракети "Вільха-М"
Генеральний штаб Збройних сил України заявив про успішні льотні випробування української ракети "Вільха-М", що відбуваються на полігоні в Одеській області.
Джерело: відео та повідомлення пресслужби Генштабу
Дослівно: "Потрапляння точно у ціль з першого пуску.
За активної участі фахівців Збройних сил України продовжується послідовна реалізація української ракетної програми".
Деталі: "Вільха" — це український ракетний комплекс із коригованим боєприпасом калібру 300 мм, який з 2018 року перебуває на озброєнні ЗСУ.