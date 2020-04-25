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Генштаб показав успішні випробування ракети "Вільха-М"

Субота, 25 квітня 2020, 21:48
Генштаб показав успішні випробування ракети Вільха-М

Генеральний штаб Збройних сил України заявив про успішні льотні випробування української ракети "Вільха-М", що відбуваються на полігоні в Одеській області.

Джерело: відео та повідомлення пресслужби Генштабу

Дослівно: "Потрапляння точно у ціль з першого пуску.

За активної участі фахівців Збройних сил України продовжується послідовна реалізація української ракетної програми".

Деталі: "Вільха" — це український ракетний комплекс із коригованим боєприпасом калібру 300 мм, який з 2018 року перебуває на озброєнні ЗСУ.

Українська правда

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Теми: Збройні силиМіноборонизброя
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