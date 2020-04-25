Генштаб показал успешные испытания ракеты "Ольха-М"

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил об успешных летных испытаниях украинской ракеты "Ольха-М", которые прошли на полигоне в Одесской области.

Источник: видео и сообщение пресс-службы Генштаба

Дословно: "Попадание точно в цель с первого пуска.

При активном участии специалистов Вооруженных сил Украины продолжается последовательная реализация украинской ракетной программы".

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Детали: "Ольха" - это украинский ракетный комплекс с корректируемым боеприпасом калибра 300 мм, который с 2018 года находится на вооружении ВСУ.