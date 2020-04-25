"ЄС" каже, що Порошенку, Турчинову й Воронченку готують підозри, ДБР заперечує

Командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Воронченко, екссекретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов та п'ятий президент України Петро Порошенко можуть отримати підозри в державній зраді у зв'язку з дачею команди на проходження українських військових через Керченську протоку.

Джерело: депутат фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар у Facebook

Пряма мова: "Держзраду хочуть "пришити" адміралу Воронченку, Олександру Турчинову, Петру Порошенку. Вдумайтеся. За прохід українських суден в українських територіальних водах..."

Деталі: За словами Сюмар, висунення пыдозр у державній зраді вигідні Москві та чинній українській владі. Парламентарка у своєму дописі вказала, що підтверджує інформацію, яку раніше опублікував екснардеп Олег Ляшко. Він розповів, що прокуратура "ближчим часом збирається звинуватити в державній зраді командуючого ВМС адмірала Воронченка, екссекретаря РНБО Турчинова і експрезидента Порошенка".

Водночас в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов у коментарі "Українській правді" наголосив, що вказала інформація не відповідає дійсності. За його словами, ДБР ще два тижні тому мало інформацію, що "подібний сценарій хочуть використати для розгортання протестів у Києві". Він додав, що таке кримінальне провадження є, воно відкрито за заявою Андрія Портнова ще за часів, коли ДБР очолював Роман Труба. При цьому "подібні процесуальні рішення не планується приймати".

У пресслужбі Офісу генпрокурора на питання "Української правди" також відповіли, що розповсюджена новина про можливе висунення підозри є "явним фейком". Там визнали, що відповідне провадження дійсно розслідується ДБР, але "наразі жодних процесуальних дій, пов'язаних із повідомленням про підозру, а тим більше з обвинуваченням, не відбувається".

При цьому представники об’єднання "Морська експертна платформа" назвали можливе висунення підозри адміралу Ігорю Воронченку "є нічим іншим, ніж політичною розправою над ним, а також над його військовим та політичним керівництвом".