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"ЕС" говорит, что Порошенко, Турчинову и Воронченко готовят подозрения, ГБР отрицает

Суббота, 25 апреля 2020, 23:11
ЕС говорит, что Порошенко, Турчинову и Воронченко готовят подозрения, ГБР отрицает

Командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и пятый президент Украины Петр Порошенко могут получить подозрения в государственной измене в связи с дачей команды на прохождение украинскими военными Керченского пролива.

Источник: депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в Facebook

Прямая речь: "Госизмену хотят "пришить" адмиралу Воронченко, Александру Турчинову, Петру Порошенко. Вдумайтесь. За проход украинских судов в украинских территориальных водах..."

Детали: По словам Сюмар, эти обвинения в государственной измене выгодны Москве и действующей украинской власти. Она в своей заметке указала, что подтверждает информацию, которую ранее опубликовал экс-нардеп Олег Ляшко. Он рассказал, что прокуратура "в ближайшее время собирается обвинить в государственной измене командующего ВМС адмирала Воронченко, экс-секретаря СНБО Турчинова и экс-президента Порошенко".

В то же время и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов в комментарии "Украинской правде" заверил, что указанная информация не соответствует действительности. По его словам, ГБР еще две недели назад имело информацию, что "подобный сценарий хотят использовать для развертывания протестов в Киеве".

Он добавил, что такое уголовное производство есть, оно открыто по заявлению Андрея Портнова еще во времена, когда ГБР возглавлял Роман Труба. При этом "подобные процессуальные решения не планируется принимать".

В пресс-службе Офиса генпрокурора на вопрос "Украинской правды" также ответили, что распространенная новость о возможном обьявлении подозрения является "явным фейком". Там признали, что соответствующее производство действительно расследуется ГБР, но "пока никаких процессуальных действий, связанных с сообщением о подозрении, а тем более с обвинением, не происходит".

При этом представители объединения "Морская экспертная платформа" назвали возможное подозрение адмиралу Игорю Воронченко "ничем иным, как политической расправой над ним, а также над его военным и политическим руководством".

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоТурчиновГБРпрокуратурагосизмена
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