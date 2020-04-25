СБУ викрила схему розкрадання коштів на боротьбу з Covid-19

У Херсонській області Служба безпеки України викрила розкрадання посадовцями одного з медзакладів 110 тисяч гривень, які були виділені з бюджету на боротьбу з коронавірусом.

Джерело: повідомлення на сайті СБУ

Деталі: За попередніми даними слідства, схему організували посадовці одного з районних центрів первинної медико-санітарної допомоги. Вони уклали договір з комерційною структурою з Каховки на придбання для медперсоналу захисних масок, халатів і дезінфікуючих засобів.

Дослівно: "Фігуранти значно завищили вартість вказаної продукції. За попередніми оцінками, втрати держави через цю схему становлять понад 110 тисяч гривень. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 367 (службова недбалість) ККУ тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки".