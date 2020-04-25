СБУ викрила схему розкрадання коштів на боротьбу з Covid-19

4229 переглядів
Субота, 25 квітня 2020, 23:50

У Херсонській області Служба безпеки України викрила розкрадання посадовцями одного з медзакладів 110 тисяч гривень, які були виділені з бюджету на боротьбу з коронавірусом.

Джерело: повідомлення на сайті СБУ

Деталі: За попередніми даними слідства, схему організували посадовці одного з районних центрів первинної медико-санітарної допомоги. Вони уклали договір з комерційною структурою з Каховки на придбання для медперсоналу захисних масок, халатів і дезінфікуючих засобів.

Дослівно: "Фігуранти значно завищили вартість вказаної продукції. За попередніми оцінками, втрати держави через цю схему становлять понад 110 тисяч гривень. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 367 (службова недбалість) ККУ тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки".

Українська правда
Теми: корупція коронавірус СБУ Херсонська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мера Покрова на Дніпропетровщині підозрюють у розкраданні бюджетних грошей 25 квітня 2020, 13:25
Корупційний скандал в МОЗ: як захистити медиків під час епідемії коронавірусу 23 квітня 2020, 14:00
САП завершила розслідування у справі Дубневича та тендерів "Укрзалізниці" 22 квітня 2020, 13:43
Усі новини
Головні новини
"ЄС" каже, що Порошенку, Турчинову й Воронченку готують підозри, ДБР заперечує
Коронавірус: ВООЗ застерігає від видачі "імунних паспортів" одужавшим
25 квітня. No time to die: рекордний ріст заражень, Трампа просять менше базікати, британці закуповуються алкоголем
Мера Покрова на Дніпропетровщині підозрюють у розкраданні бюджетних грошей
Усі новини
дослідження

Недопалки шкідливі не менше за сигарети

Фото

50 світлин чистого простору: Київ на карантині