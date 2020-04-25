СБУ разоблачила схему хищения средств на борьбу с Covid-19

В Херсонской области Служба безопасности Украины разоблачила хищения должностными лицами одного из медучреждений 110 тысяч гривен, выделенных из бюджета на борьбу с коронавирусом.

Источник: сообщение на сайте СБУ

Детали: По предварительным данным следствия, схему организовали должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи. Они заключили договор с коммерческой структурой из Каховки на приобретение для медперсонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств.

Дословно: "Фигуранты значительно завысили стоимость указанной продукции. По предварительным оценкам, потери государства из-за этой схемы составляют более 110 тысяч гривен. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 367 УК (служебная халатность), продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к оборудке".