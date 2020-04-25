СБУ разоблачила схему хищения средств на борьбу с Covid-19

3087 просмотров
Суббота, 25 апреля 2020, 23:50

В Херсонской области Служба безопасности Украины разоблачила хищения должностными лицами одного из медучреждений 110 тысяч гривен, выделенных из бюджета на борьбу с коронавирусом.

Источник: сообщение на сайте СБУ

Детали: По предварительным данным следствия, схему организовали должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи. Они заключили договор с коммерческой структурой из Каховки на приобретение для медперсонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств.

Дословно: "Фигуранты значительно завысили стоимость указанной продукции. По предварительным оценкам, потери государства из-за этой схемы составляют более 110 тысяч гривен. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 367 УК (служебная халатность), продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к оборудке".

Украинская правда
Темы: коррупция коронавирус СБУ Херсонская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
Мэра Покрова на Днепропетровщине подозревают в хищении бюджетных денег 25 апреля 2020, 13:25
Коррупционный скандал в МОЗ: как защитить медиков во время эпидемии коронавируса 23 апреля 2020, 14:00
САП завершила расследование по делу Дубневича и тендеров "Укрзализныци" 22 апреля 2020, 13:43
Все новости
Главные новости
"ЕС" говорит, что Порошенко, Турчинову и Воронченко готовят подозрения, ГБР отрицает
Коронавирус: ВОЗ предостерегает от выдачи "иммунных паспортов" выздоровевшим
25 апреля. No time to die: рекордный рост заражений, Трампа просят меньше болтать, британцы закупаются алкоголем
Мэра Покрова на Днепропетровщине подозревают в хищении бюджетных денег
Все новости
Культура

Валерий Харчишин о том, как власть убивает украинскую культуру

Фото

Когда животные лучше придерживаются социальной дистанции, чем некоторые люди

Поиск по сайту
Архив
Весь архів