На Закарпатті буревій позривав дахи з лікарні й шкіл

На Закарпатті у суботу внаслідок сильного буревію пошкоджені дахи над будівлями соціальної сфери, повалено десятки дерев, обірвані лінії електропередач.

Джерело: Закарпатська ОДА, ДСНС

Фото з сайту Закарпатської ОДА

Деталі: Як зазначає пресслужба Закарпатської ОДА, найбільше біди буревій наробив в Іршавському районі – тут пошкоджені дахи над будівлями соціальної сфери.

Над пологовим відділенням Іршавської районної лікарні вітер зніс 200 кв.м. покрівлі, над реанімаційним відділенням – 100 кв.м. У пресслужбі повідомили, що місцеві водії вантажівок віддають брезент зі своїх машин, щоб ним накрити дірки у покрівлях і таким чином захистити лікарню від дощу.

Крім того, 120 кв.м. даху вітер зніс над архівним відділом Іршавської РДА. Також пошкоджено покрівлі над школами у селах Сільце, Горбок, Воловиця, Дубрівка.

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров сказав, що обласна влада сприятиме у виділенні коштів на ремонт покрівлі Іршавської районної лікарні.

Загалом по області було знеструмлено 11 населених пунктів у Хустському, Берегівському, Виноградівському та Великоберезнянському районах. Станом на 19 годину електропостачання відновлено у 10 населених пунктах.

Водночас у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що післяобідньої пори 25 квітня на Закарпатті спостерігались несприятливі погодні умови (поривчастий вітер та дощ), внаслідок яких відбулось падіння дерев та знеструмлення населених пунктів краю.

фото ДСНС

Окрім того, за даними ДСНС, вітер повалив 8 дерев на автошляхи у Берегівському, Свалявському, Іршавському районах та місті Мукачево. Для ліквідації наслідків падіння дерев та гілок на місця залучено рятувальників місцевих пожежно-рятувальних підрозділів. Всі дерева розпилені та усунені з місць їх падіння.

Інформації щодо постраждалих внаслідок негоди осіб до ДСНС не надходило.