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На Закарпатье ураган сорвал крыши с больницы и школ

Воскресенье, 26 апреля 2020, 08:37
На Закарпатье ураган сорвал крыши с больницы и школ
Фото Закарпатской ОГА

На Закарпатье в субботу в результате сильного урагана повреждены крыши над зданиями социальной сферы, повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередач.

Источник: Закарпатская ОГА, ГСЧС

 
фото с сайта Закарпатской ОГА

Детали: Как отмечает пресс-служба Закарпатской ОГА, больше всего беды ураган наделал в Иршавском районе – здесь повреждены крыши над зданиями социальной сферы.

Над родильным отделением Иршавской районной больницы ветер снес 200 кв.м. кровли, над реанимационным отделением – 100 кв.м. В пресс-служба сообщили, что местные водители грузовиков отдают брезент из своих машин, чтобы им накрыть дыры в крышах и таким образом защитить больницу от дождя.

Кроме того, 120 кв.м. крыши ветер снес над архивным отделом Иршавской РГА. Также повреждены кровли над школами в селах Сельцо, Бугорок, Воловица, Дубровка.

 

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров сказал, что областная власть будет способствовать в выделении средств на ремонт кровли Иршавской районной больницы.

 

В целом по области были обесточены 11 населенных пунктов в Хустском, Береговском, Виноградовском и Великоберезнянском районах. По состоянию на 19 часов электроснабжение восстановлено в 10 населенных пунктах.

 

В то же время в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что после обеда 25 апреля на Закарпатье наблюдались неблагоприятные погодные условия (порывистый ветер и дождь), в результате которых произошло падение деревьев и обесточивание населенных пунктов края.

 
фото ГСЧС

Кроме того, по данным ГСЧС, ветер повалил 8 деревьев на автодороги в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево. Для ликвидации последствий падения деревьев и веток на места привлечены спасатели местных пожарно-спасательных подразделений. Все деревья распылены и отстранены от мест их падения.

Информации о пострадавших в результате непогоды в ГСЧС не поступало.

Украинская правда

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Темы: Закарпатьестихия
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