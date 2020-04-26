На Київщині розбили вікна в будинку журналіста, відкрито провадження

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Неділя, 26 квітня 2020, 09:12

У місті Тетіїв на Київщині невідомі розбили вікна у будинку, що належить місцевому журналісту, і кинули до кімнати пластикову пляшку з рідиною.

Джерело: поліція Київщини

 

Деталі: У поліції зазначили, що загорання не відбулося. З людей ніхто не постраждав – господарі на той час були відсутні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Тетіївського відділення поліції, експерти. Там поліцейські виявили та вилучили камінь, поліпропіленову пляшку об’ємом 1,5 л, частково заповнену рідиною з різким запахом бензину.

Як повідомив потерпілий поліцейським, цей напад він пов’язує зі своєю професійною діяльністю. 

 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 347-1 (Умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: Київська область поліція ЗМІ


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