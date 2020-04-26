На Киевщине разбили окна в доме журналиста, открыто производство

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Воскресенье, 26 апреля 2020, 09:12

В городе Тетиев Киевской области неизвестные разбили окна в доме, принадлежащем местному журналисту и бросили в комнату пластиковую бутылку с жидкостью.

Источник: полиция Киевской области

 

Детали: В полиции отметили, что возгорание не произошло. Из людей никто не пострадал - хозяева в то время отсутствовали.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Тетиевского отделения полиции, эксперты. Там полицейские обнаружили и изъяли камень, полипропиленовую бутылку объемом 1,5 л, частично заполненную жидкостью с резким запахом бензина.

Как сообщил пострадавший полицейским, это нападение он связывает со своей профессиональной деятельностью.

 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 347-1 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: Киевская область полиция СМИ


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