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За добу в Україні виявили майже 500 випадків коронавірусу

Неділя, 26 квітня 2020, 09:20
За добу в Україні виявили майже 500 випадків коронавірусу

Станом на 9 ранку 26 квітня в Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 492 нові випадки.

Джерело: МОЗ, Центр громадського здоров'я

Дослівно: "За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки".

Деталі: Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 388 випадків (64 одужали);

Волинська обл. — 241 випадок (48 одужали);

Дніпропетровська обл. — 292 випадки (13 одужали);

Донецька обл. — 29 випадків (10 одужали);

Житомирська обл. — 348 випадків (10 одужали);

Закарпатська обл. — 329 випадків (30 одужали);

Запорізька обл. — 182 випадки (39 одужали);

Івано-Франківська обл. — 731 випадок (65 одужали);

м. Київ — 1 188 випадків (60 одужали);

Київська обл. — 542 випадки (49 одужали);

Кіровоградська обл. — 323 випадки (54 одужали);

Львівська обл. — 348 випадків (56 одужали);

Луганська обл. — 29 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. — 111 випадків;

Одеська обл. — 220 випадків (9 одужали);

Полтавська обл. — 172 випадки (14 одужали);

Рівненська обл. — 508 випадків (46 одужали);

Сумська обл. — 95 випадків (48 одужали);

Тернопільська обл. — 607 випадків (58 одужали);

Харківська обл. — 147 випадків (15 одужали);

Херсонська обл. — 87 випадків (15 одужали);

Хмельницька обл. — 70 випадків (16 одужали);

Черкаська обл. — 257 випадків (55 одужали);

Чернівецька обл. — 1341 випадок (60 одужали);

Чернігівська обл. — 32 випадки (3 одужали).

 

На амбулаторному лікуванні 5 867 пацієнтів, з них 471 дитина та 1 391 медпрацівник. Усього госпіталізовано 2 750 осіб, з них 115 дітей та 284 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 107 людей, у тому числі одна дитина та 7 медиків.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: коронавірусМОЗ
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