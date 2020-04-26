За сутки в Украине обнаружили почти 500 случаев коронавируса

По состоянию на 9 утра 26 апреля в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки выявлено 492 новых случая.

Источник: Минздрав, Центр общественного здоровья

Дословно: "По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая".

Детали: В общем случаи подтверждены:

Винницкая область - 388 случаев (64 выздоровели)

Волынская область - 241 случай (48 выздоровели)

Днепропетровская область - 292 случая (13 выздоровели)

Донецкая область - 29 случаев (10 выздоровели)

Житомирская область - 348 случаев (10 выздоровели)

Закарпатская область - 329 случаев (30 выздоровели)

Запорожская область - 182 случая (39 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 731 случай (65 выздоровели)

г. Киев - 1188 случаев (60 выздоровели)

Киевская область - 542 случая (49 выздоровели)

Кировоградская область - 323 случая (54 выздоровели)

Львовская область - 348 случаев (56 выздоровели)

Луганская область - 29 случаев (3 выздоровели)

Николаевская область - 111 случаев;

Одесская область - 220 случаев (9 выздоровели)

Полтавская область - 172 случая (14 выздоровели)

Ровенская область - 508 случаев (46 выздоровели)

Сумская область - 95 случаев (48 выздоровели)

Тернопольская область - 607 случаев (58 выздоровели)

Харьковская область - 147 случаев (15 выздоровели)

Херсонская область - 87 случаев (15 выздоровели)

Хмельницкая область - 70 случаев (16 выздоровели)

Черкасская область - 257 случаев (55 выздоровели)

Черновицкая область - 1341 случай (60 выздоровели)

Черниговская область - 32 случая (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении 5867 пациентов, из них 471 ребенок и 1391 медработник. Всего госпитализированы 2750 человек, из них 115 детей и 284 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 107 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

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