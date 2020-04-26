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У Львові через кризу звільнять 181 працівника міськради

Неділя, 26 квітня 2020, 09:45
У Львові через кризу звільнять 181 працівника міськради

Через економічну кризу, викликану карантином у зв'язку з коронавірусом, чисельність працівників Львівської міськради скоротять на 181 людину.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у відеозверненні до мешканців міста, повідомляє сайт міськради

Пряма мова: "За квітень ми очікуємо мінус 70 млн грн. до місцевого бюджету. Це дуже велика втрата, вже болить голова, бо треба буде платити зарплату комунальникам, вчителям тощо.

Тому ми прийняли непросте рішення — ми вирішили оптимізувати чисельність працівників міської ради і ми зменшуємо її на 181 людину".

Деталі: Водночас Садовий зазначив, що в часи кризи треба інвестувати в інфраструктуру. Він наголосив, що заплановані ремонти доріг не скасовуються, "бо це дає можливість залучити людей і ті ж податки потім будуть поступати у наш місцевий бюджет".

Крім того, у Львові запроваджується програма підтримки місцевого бізнесу "Зроблено у Львові", "Купуй львівське".

Пряма мова: "Якщо ви будете заходити в магазини продуктові, супермаркети, подивіться — є таке етикетка, то купуйте і не думайте. Бо це все у кінцевому випадку буде давати додаткові поступлення в місцевий бюджет і нові робочі місця".

Українська правда

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Теми: Львівкарантинкоронавірус
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