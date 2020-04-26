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Во Львове из-за кризиса уволят 181 работника горсовета

Воскресенье, 26 апреля 2020, 09:45
Во Львове из-за кризиса уволят 181 работника горсовета

Из-за экономического кризиса, вызванного карантином в связи с коронавирусом, численность работников Львовского горсовета сократят на 181 человека.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в видеообращении к жителям города, сообщает сайт горсовета

Прямая речь: "За апрель мы ожидаем минус 70 млн грн. в местный бюджет. Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что нужно будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и т.д.

Поэтому мы приняли непростое решение – мы решили оптимизировать численность работников городского совета, и мы уменьшаем ее на 181 человека".

Детали: В то же время Садовый отметил, что во время кризиса надо инвестировать в инфраструктуру. Он отметил, что запланированные ремонты дорог не отменяются, "потому что это дает возможность привлечь людей и те же налоги затем будут поступать в наш местный бюджет".

Кроме того, во Львове вводится программа поддержки местного бизнеса "Сделано во Львове", "Покупай львовское".

Прямая речь: "Если вы будете заходить в магазины продуктовые супермаркеты, посмотрите – есть такая этикетка, то покупайте и не думайте. Потому что это все в конечном будет давать дополнительные поступления в местный бюджет и новые рабочие места".

Украинская правда

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Темы: Львовкарантинкоронавирус
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