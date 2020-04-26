Близько тисячі людей у Берліні вийшли на протест проти карантину

У Берліні в суботу близько тисячі людей протестували проти обмежень, введених через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

Незважаючи на заборону демонстрацій через коронавірус, понад тисяча людей зібралися протестувати проти нинішніх обмежень. Багато з демонстрантів стояли перед бар'єрами, які поліція встановила навколо Площі Рози Люксембург, щоб запобігти великому скупченню людей.

Поліцейські постійно зверталися до протестувальників з вимогою розійтися, оскільки вони порушують карантинні правила.

Деякі демонстранти були затримані. Щодо понад сотні осіб було порушено справи у зв’язку з адміністративним або кримінальним правопорушенням. Три людини взяті під варту. Згодом учасники протесту розійшлися.

У демонстрації взяли участь близько 300 людей, заявили в поліції, хоча ЗМІ пишуть про близько тисячу. П’ять правоохоронців отримали легкі поранення в результаті операції.

Незважаючи на заборону, демонстранти вже збиралися в останні чотири суботи. Ще один мітинг оголошено 1 травня.

Більшість протестувальників не належали до конкретних політичних чи інших груп. Однак серед учасників були деякі відомі праві радикали та неонацисти.

Станом на ранок неділі у Німеччині, за даними інституту Роберта Коха, коронавірусом інфіковані понад 154 тисячі людей, понад 5 600 осіб померли.