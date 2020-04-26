Около тысячи человек в Берлине вышли на протест против карантина

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Воскресенье, 26 апреля 2020, 10:42

В Берлине в субботу около тысячи человек протестовали против ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

 

Несмотря на запрет демонстраций из-за коронавируса, более тысячи человек собрались протестовать против нынешних ограничений. Многие из демонстрантов стояли перед барьерами, которые полиция установила вокруг Площади Розы Люксембург, чтобы предотвратить массовое скопление людей.

Полицейские постоянно обращались к протестующим с требованием разойтись, поскольку они нарушают карантинные правила.

Некоторые демонстранты были задержаны. В отношении более сотни человек были возбуждены дела в связи с административным или уголовным правонарушением. Три человека взяты под стражу. Впоследствии протестующие разошлись.

 

В демонстрации приняли участие около 300 человек, заявили в полиции, хотя СМИ пишут об около тысячи. Пять стражей порядка получили легкие ранения в результате операции.

Несмотря на запрет, демонстранты уже собирались в последние четыре субботы. Еще один митинг объявлен 1 мая.

Большинство протестующих не принадлежали к конкретным политическим или иным группам. Однако среди участников были некоторые известные правые радикалы и неонацисты.

По состоянию на утро воскресенья в Германии, по данным института Роберта Коха, коронавирусом инфицированы более 154 000 человек, более 5600 человек умерли.

Темы: Германия карантин коронавирус


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