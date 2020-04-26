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Україна докладає максимум зусиль, щоб зробити Чорнобильську зону безпечною – МЗС

Неділя, 26 квітня 2020, 11:01
Україна докладає максимум зусиль, щоб зробити Чорнобильську зону безпечною – МЗС

У МЗС України наголошують, що країна докладає максимум зусиль для перетворення Чорнобильської зони на безпечну територію, однак стикається з багатьма викликами.

Джерело: заява МЗС України, президента Володимира Зеленського з приводу 34 роковин Чорнобильської катастрофи

Деталі: У МЗС наголосили, що Україна щодня стикається з багатьма викликами, пов’язаними з управлінням Зоною відчуження та чорнобильською проблематикою загалом.

Дослівно МЗС: "Незважаючи на складний період, спричинений зовнішньою агресією, Україна не лише успішно бореться із наслідками аварії, але й докладає максимум зусиль для перетворення Чорнобильської зони з "чорної діри" на безпечну територію змін та розвитку сучасних технологій".

Деталі: У міністерстві наголосили, що країна високо цінує спільну роботу з надійними партнерами, такими як ООН, МАГАТЕ, ЄБРР, Європейська Комісія, НАТО, а також багатьма державами, над реалізацією міжнародних проектів, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

У МЗС назвали аварію на Чорнобильській АЕС найбільшою в історії людства техногенною катастрофою.

Разом з тим, президент Володимир Зеленський назвав катастрофу лихом планетарного масштабу, який має стати пересторогою на майбутнє.

Дослівно Зеленський: "Планета Земля є колискою і домівкою для всього людства, і тому її збереження є відповідальністю кожної людини і спільним обов’язком усіх націй світу".

Передісторія:

  • Чорнобильська атомна електростанція — зупинена атомна електростанція біля міста Прип'яті в Київській області, діяла з 1977 по 2000 роки.
  • 26 квітня 1986 року при проведенні проектних випробувань на ЧАЕС стався вибух, що повністю зруйнував четвертий реактор станції і спричинив значне забруднення навколишньої території радіоактивними речовинами.
  • Внаслідок цієї аварії було повністю евакуйовано населення Прип'яті, Чорнобиля та всіх інших населених пунктів у радіусі 30 км навколо станції, а сама аварія є однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства.

Українська правда

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Теми: ЧорнобильМЗСЗеленськийкатастрофи
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