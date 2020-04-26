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Украина прилагает максимум усилий, чтобы сделать Чернобыльскую зону безопасной – МИД

Воскресенье, 26 апреля 2020, 11:01
Украина прилагает максимум усилий, чтобы сделать Чернобыльскую зону безопасной – МИД

В МИД Украины отмечают, что страна прилагает максимум усилий для превращения Чернобыльской зоны в безопасную территорию, однако сталкивается со многими вызовами.

Источник: заявление МИД Украины, президента Владимира Зеленского по поводу 34 годовщины Чернобыльской катастрофы

Детали: В МИД подчеркнули, что Украина ежедневно сталкивается со многими вызовами, связанными с управлением Зоной отчуждения и чернобыльской проблематикой в целом.

Дословно МИД: "Несмотря на сложный период, вызванный внешней агрессией, Украина не только успешно борется с последствиями аварии, но и прилагает максимум усилий для превращения Чернобыльской зоны из "черной дыры" в безопасную территорию изменений и развития современных технологий".

Детали: В министерстве отметили, что страна высоко ценит совместную работу с надежными партнерами, такими как ООН, МАГАТЭ, ЕБРР, Европейская Комиссия, НАТО, а также многими государствами, над реализацией международных проектов, направленных на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

В МИД назвали аварию на Чернобыльской АЭС крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофой.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский назвал катастрофу бедствием планетарного масштаба, который должен стать предостережением на будущее.

Дословно Зеленский: "Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира".

Предыстория:

  • Чернобыльская атомная электростанция - остановленная ​​атомная электростанция у города Припяти в Киевской области, действовала с 1977 по 2000 годы.
  • 26 апреля 1986 года при проведении проектных испытаний на ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил четвертый реактор станции и вызвал значительное загрязнение окружающей территории радиоактивными веществами.
  • В результате этой аварии было полностью эвакуировано население Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг станции, а сама авария является одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

Украинская правда

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Темы: ЧернобыльМИДЗеленскийкатастрофы
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