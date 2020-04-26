Украина прилагает максимум усилий, чтобы сделать Чернобыльскую зону безопасной – МИД
В МИД Украины отмечают, что страна прилагает максимум усилий для превращения Чернобыльской зоны в безопасную территорию, однако сталкивается со многими вызовами.
Источник: заявление МИД Украины, президента Владимира Зеленского по поводу 34 годовщины Чернобыльской катастрофы
Детали: В МИД подчеркнули, что Украина ежедневно сталкивается со многими вызовами, связанными с управлением Зоной отчуждения и чернобыльской проблематикой в целом.
Дословно МИД: "Несмотря на сложный период, вызванный внешней агрессией, Украина не только успешно борется с последствиями аварии, но и прилагает максимум усилий для превращения Чернобыльской зоны из "черной дыры" в безопасную территорию изменений и развития современных технологий".
Детали: В министерстве отметили, что страна высоко ценит совместную работу с надежными партнерами, такими как ООН, МАГАТЭ, ЕБРР, Европейская Комиссия, НАТО, а также многими государствами, над реализацией международных проектов, направленных на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.
В МИД назвали аварию на Чернобыльской АЭС крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофой.
Вместе с тем, президент Владимир Зеленский назвал катастрофу бедствием планетарного масштаба, который должен стать предостережением на будущее.
Дословно Зеленский: "Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира".
Предыстория:
- Чернобыльская атомная электростанция - остановленная атомная электростанция у города Припяти в Киевской области, действовала с 1977 по 2000 годы.
- 26 апреля 1986 года при проведении проектных испытаний на ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил четвертый реактор станции и вызвал значительное загрязнение окружающей территории радиоактивными веществами.
- В результате этой аварии было полностью эвакуировано население Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг станции, а сама авария является одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.