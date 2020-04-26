Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Епідемія у Франції: кількість пацієнтів у лікарнях продовжує падати

Неділя, 26 квітня 2020, 11:46
Епідемія у Франції: кількість пацієнтів у лікарнях продовжує падати

У Франції повідомили про 369 смертей від коронавірусу за останню добу, що менше, ніж у попередні дні, а кількість людей, які перебувають у реанімації, зменшується 17-й день поспіль.

Такими є дані МОЗ Франції станом на вечір суботи, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Всього жертвами COVID-19 в країні з 1 березня стали понад 22 600 осіб. З них у лікарнях померли 14 050 людей, а в медико-соціальних закладах - 8 654.

Кількість пацієнтів у реанімації продовжує знижуватися. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 4 725 осіб - на тисячу менше, ніж тиждень тому. 

Кількість госпіталізованих у лікарнях пацієнтів знизилась до 28 222 - минулої суботи їх було понад 30 тисяч.

З 1 березня у Франції 87 524 людини госпіталізовані через коронавірус,  44 594 виписані.

Нагадаємо, в Італії кількість хворих зменшується 5-й день поспіль. 

В Іспанії минулої доби кількість тих, хто одужав, знову перевищила кількість нових заражень.

Теми: Франціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Усі новини...
Франція
Суд у Франції дозволив ухилянтам і дезертирам із Росії претендувати на статус біженця
Кулеба із французькою колегою засудили вихід РФ із "зернової угоди"
Парламент Франції затвердив семирічний оборонний бюджет у розмірі 413 млрд євро
Останні новини
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
Усі новини...
Реклама: