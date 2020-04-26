Епідемія у Франції: кількість пацієнтів у лікарнях продовжує падати

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Неділя, 26 квітня 2020, 11:46

У Франції повідомили про 369 смертей від коронавірусу за останню добу, що менше, ніж у попередні дні, а кількість людей, які перебувають у реанімації, зменшується 17-й день поспіль.

Такими є дані МОЗ Франції станом на вечір суботи, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Всього жертвами COVID-19 в країні з 1 березня стали понад 22 600 осіб. З них у лікарнях померли 14 050 людей, а в медико-соціальних закладах - 8 654.

Кількість пацієнтів у реанімації продовжує знижуватися. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 4 725 осіб - на тисячу менше, ніж тиждень тому. 

Кількість госпіталізованих у лікарнях пацієнтів знизилась до 28 222 - минулої суботи їх було понад 30 тисяч.

З 1 березня у Франції 87 524 людини госпіталізовані через коронавірус,  44 594 виписані.

Нагадаємо, в Італії кількість хворих зменшується 5-й день поспіль. 

В Іспанії минулої доби кількість тих, хто одужав, знову перевищила кількість нових заражень.

Теми: Франція коронавірус


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