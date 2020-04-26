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Эпидемия во Франции: количество пациентов в больницах продолжает падать

Воскресенье, 26 апреля 2020, 11:46
Эпидемия во Франции: количество пациентов в больницах продолжает падать

Во Франции сообщили о 369 смертях от коронавируса за последние сутки, что меньше, чем в предыдущие дни, а количество людей, которые находятся в реанимации, уменьшается 17-й день подряд.

Таковы данные Минздрава Франции по состоянию на вечер субботы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Всего жертвами COVID-19 в стране с 1 марта стали более 22 600 человек. Из них в больницах умерли 14 050 человек, а в медико-социальных учреждениях - 8 654.

Количество пациентов в реанимации продолжает снижаться. В отделениях интенсивной терапии находятся 4 725 человек - на тысячу меньше, чем неделю назад.

Количество госпитализированных в больницах пациентов снизилось до 28 222 - в минувшую субботу их было более 30 000.

С 1 марта во Франции 87 524 человека госпитализированы из-за коронавируса, 44 594 выписаны.

Напомним, в Италии количество больных уменьшается 5-й день подряд.

В Испании за прошедшие сутки количество тех, кто выздоровел, снова превысило количество новых заражений.

Темы: Франциякоронавирус
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