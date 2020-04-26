У Чернівецькому СІЗО стався бунт через в'язня з COVID-19, є постраждалі

У Чернівецькому СІЗО в ніч на 25 квітня ув'язнені влаштували бунт проти прийняття до СІЗО ув’язненого з COVID-19, до деяких з них було застосовано фізичну силу, троє ув’язнених завдали собі тілесних ушкоджень.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Facebook

Деталі: Денісова зазначила, що у суботу регіональний представник омбудсмена у Чернівецькій області Леонід Мельников здійснив позаплановий моніторинговий візит до Чернівецького СІЗО для з’ясування обставин надзвичайної події.

Дослівно: "Під час візиту встановлено, що близько 23 години 24 квітня ув’язнені, які утримуються в установі, почали висловлювати масове невдоволення прийняттям до СІЗО новоприбулого ув’язненого з підтвердженим діагнозом – коронавірусна хвороба COVID-19.

За словами адміністрації установи, ув’язнені виказували обурення, заклики до непокори та барикадувалися. У зв’язку з цим, 25 квітня о 6 годині ранку керівник установи оголосив збір особового складу по тривозі. О 8 годині, під час зміни чергування, ув’язнені з 3-х камер чинили персоналу перешкоди та опір під час входження до приміщень для проведення перевірки.

Через це до сімох ув'язнених застосовано фізичну силу, а до одного з них – спеціальні засоби (кайданки). На знак протесту троє ув’язнених завдали собі тілесних ушкоджень, порізавши передпліччя. Один із в’язнів мав венозну кровотечу. Для надання йому допомоги було викликано карету швидкої медичної допомоги, а сам в’язень був вивезений за межі СІЗО".

Деталі: Омбудсмен зазначила, що в установі проводиться службова перевірка, поінформовано правоохоронні органи.

Вона підкреслила, що хворий на коронавірусну хворобу на даний час перебуває в окремій камері, в ізольованому блоці, передбаченому для перебування осіб з підозрою/захворюванням на коронавірус. Стан його здоров’я задовільний.