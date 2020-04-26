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В Черновицком СИЗО произошел бунт из-за заключенного с COVID-19, есть пострадавшие

Воскресенье, 26 апреля 2020, 12:28
В Черновицком СИЗО произошел бунт из-за заключенного с COVID-19, есть пострадавшие
facebook Денисовой

В Черновицком СИЗО в ночь на 25 апреля заключенные устроили бунт против принятия в СИЗО заключенного с COVID-19, к некоторым из них была применена физическая сила, трое заключенных нанесли себе телесные повреждения.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

Детали: Денисова отметила, что в субботу региональный представитель омбудсмена в Черновицкой области Леонид Мельников осуществил внеплановый мониторинговый визит в Черновицкое СИЗО для выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Дословно: "Во время визита установлено, что около 23 часов 24 апреля заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО новоприбывшего заключенного с подтвержденным диагнозом – коронавирусная болезнь COVID-19.

По словам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались. В связи с этим, 25 апреля в 6 утра руководитель учреждения объявил сбор личного состава по тревоге. В 8:00, при смене дежурства, заключенные с 3-х камер оказывали персоналу препятствия и сопротивление при вхождении в помещения для проведения проверки.

Поэтому к семи заключенным применена физическая сила, а к одному из них – специальные средства (наручники). В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой медицинской помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО".

Детали: Омбудсмен отметила, что в учреждении проводится служебная проверка, проинформированы правоохранительные органы.

Она подчеркнула, что больной коронавирусной болезнью в настоящее время находится в отдельной камере, в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с подозрением/заболеванием на коронавирус. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Украинская правда

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Темы: СИЗОкоронавирусомбудсменЧерновицкая область
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