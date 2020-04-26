У Броварах підірвали відділення банку, пошкоджено будинок
У Броварах Київської області підірвали відділення банку ТАС.
Джерело: dtp.kiev.ua, поліція Харківської області
Деталі: Повідомляється, що вибух у відділенні банку на вулиці Незалежності, 7 у Броварах прогримів близько 4:30 ранку.
Як пише видання, будинок одержав досить серйозні ушкодження. Правоохоронці прибули на місце події.
Як видно з фото, відділення банку розташовано на першому поверсі житлового будинку.
У той же час, поліція Київської області поки не повідомляє про подію.
Разом з тим, у ніч на неділю невідомі підірвали банкомат у Московському районі Харкова.
Як повідомляє поліція Харківщини, подія сталася 26 квітня близько 3:17 на вулиці Валентинівській, 35/81. Постраждалих немає, сума збитків встановлюється.
В ході проведення огляду поліцейські встановили, що в середині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою.