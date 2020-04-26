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У Броварах підірвали відділення банку, пошкоджено будинок

Неділя, 26 квітня 2020, 13:26

У Броварах Київської області підірвали відділення банку ТАС.

Джерело: dtp.kiev.ua, поліція Харківської області

Деталі: Повідомляється, що вибух у відділенні банку на вулиці Незалежності, 7 у Броварах прогримів близько 4:30 ранку.

Як пише видання, будинок одержав досить серйозні ушкодження. Правоохоронці прибули на місце події.

Як видно з фото, відділення банку розташовано на першому поверсі житлового будинку.

 

У той же час, поліція Київської області поки не повідомляє про подію.

Разом з тим, у ніч на неділю невідомі підірвали банкомат у Московському районі Харкова.

 

Як повідомляє поліція Харківщини, подія сталася 26 квітня близько 3:17 на вулиці Валентинівській, 35/81. Постраждалих немає, сума збитків встановлюється.

В ході проведення огляду поліцейські встановили, що в середині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою.

Українська правда
Теми: банкиКиївська областьвибухполіція
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