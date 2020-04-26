В Броварах подорвали отделение банка, повреждено здание
В Броварах Киевской области подорвали отделение банка ТАС.
Источник: dtp.kiev.ua, полиция Харьковской области
Детали: Сообщается, что взрыв в отделении банка на улице Независимости, 7 в Броварах прогремел около 4:30 утра.
Как пишет издание, здание получило достаточно серьезные повреждения. Правоохранители прибыли на место происшествия.
Как видно из фото, отделение банка расположено на первом этаже жилого дома.
В то же время, полиция Киевской области пока не сообщает о происшествии.
Вместе с тем, в ночь на воскресенье неизвестные взорвали банкомат в Московском районе Харькова.
Как сообщает полиция области, происшествие случилось 26 апреля около 3:17 на улице Валентиновской, 35/81. Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.
В ходе проведения осмотра полицейские установили, что в середине банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.