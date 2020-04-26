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В Броварах подорвали отделение банка, повреждено здание

Воскресенье, 26 апреля 2020, 13:26

В Броварах Киевской области подорвали отделение банка ТАС.

Источник: dtp.kiev.ua, полиция Харьковской области

Детали: Сообщается, что взрыв в отделении банка на улице Независимости, 7 в Броварах прогремел около 4:30 утра.

Как пишет издание, здание получило достаточно серьезные повреждения. Правоохранители прибыли на место происшествия.

Как видно из фото, отделение банка расположено на первом этаже жилого дома.

 

В то же время, полиция Киевской области пока не сообщает о происшествии.

Вместе с тем, в ночь на воскресенье неизвестные взорвали банкомат в Московском районе Харькова.

 

Как сообщает полиция области, происшествие случилось 26 апреля около 3:17 на улице Валентиновской, 35/81. Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.

В ходе проведения осмотра полицейские установили, что в середине банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

Украинская правда

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Темы: банкиКиевская областьвзрывполиция
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