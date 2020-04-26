В Іспанії найменше за понад місяць смертей від коронавірусу

Іспанія повідомила в неділю про найнижчий рівень смертності від коронавірусу за понад місяць - за минулу добу померли 288 людей.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais, такими є дані тамтешнього Міністерства охорони здоров’я.

Загалом від початку епідемії померли 23 190 людей, 98 732 одужали. Загальна кількість випадків коронавірусу зросла до 207 634 у порівнянні з 205 905 днем ​​раніше.

Кількість людей, які одужали, значно перевищує кількість нових інфікованих. За добу одужало 3 024 людини, а вірус виявили у 1 729 осіб.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у суботу оголосив про зняття деяких коронавірусних обмежень з наступної суботи, зокрема, після тижнів удома іспанцям дозволить виходити на прогулянку і займатися спортом на вулиці.

У телевізійному зверненні Санчес заявив, що іспанцям буде дозволено займатися спортом в індивідуальному порядку з 2 травня. Людям, які живуть разом, буде дозволено виходити на короткі прогулянки. Усе це буде можливо, якщо розвиток пандемії продовжить бути сприятливим.

Санчес також повідомив про більш широкий план уряду пом’якшувати карантин з різною швидкістю в різних регіонах - залежно від того, чи відповідатиме ситуація критеріям, встановленим Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Від 26 квітня після 6 тижнів карантину уряд дозволив покинути свої будинки дітям у віці до 14 років.

За правилами, дозволяються прогулянки до трьох дітей з одним відповідальним дорослим протягом однієї години і на відстані до 1 км від будинку.

Більшість іспанських сімей живуть в квартирах, тому для 6,8 мільйона дітей це велике полегшення.

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