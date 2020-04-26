Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Іспанії найменше за понад місяць смертей від коронавірусу

Неділя, 26 квітня 2020, 13:33
В Іспанії найменше за понад місяць смертей від коронавірусу

Іспанія повідомила в неділю про найнижчий рівень смертності від коронавірусу за понад місяць - за минулу добу померли 288 людей. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais, такими є дані тамтешнього Міністерства охорони здоров’я.

Загалом від початку епідемії померли 23 190 людей, 98 732 одужали. Загальна кількість випадків коронавірусу зросла до 207 634 у порівнянні з 205 905 днем ​​раніше.

Кількість людей, які одужали, значно перевищує  кількість нових інфікованих. За добу одужало 3 024 людини, а вірус виявили у 1 729 осіб. 

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у суботу оголосив про зняття деяких коронавірусних обмежень з наступної суботи, зокрема, після тижнів удома іспанцям дозволить виходити на прогулянку і займатися спортом на вулиці. 

У телевізійному зверненні Санчес заявив, що іспанцям буде дозволено займатися спортом в індивідуальному порядку з 2 травня. Людям, які живуть разом, буде дозволено виходити на короткі прогулянки. Усе це буде можливо, якщо розвиток пандемії продовжить бути сприятливим.

Санчес також повідомив про більш широкий план уряду пом’якшувати карантин з різною швидкістю в різних регіонах - залежно від того, чи відповідатиме ситуація критеріям, встановленим Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Від 26 квітня після 6 тижнів карантину уряд дозволив покинути свої будинки дітям у віці до 14 років.

За правилами, дозволяються прогулянки до трьох дітей з одним відповідальним дорослим протягом однієї години і на відстані до 1 км від будинку.

Більшість іспанських сімей живуть в квартирах, тому для 6,8 мільйона дітей це велике полегшення.

Читайте також: Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину.

Теми: Іспаніякоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Усі новини...
Іспанія
Польовий шпиталь, "Леопарди", БТРи і "швидкі": Іспанія оголосила про допомогу Україні
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Останні новини
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
Усі новини...
Реклама: