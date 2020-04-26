В Испании самое низкое число смертей от коронавируса за более чем месяц

Испания сообщила в воскресенье о самом низком уровне смертности от коронавируса за более чем месяц - за минувшие сутки умерли 288 человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, таковы данные Минздрава Испании.

Всего с начала эпидемии умерли 23 190 человек, 98 732 выздоровели.

Общее количество случаев коронавируса возросло до 207 634 по сравнению с 205 905 днем ​​ранее. Количество людей, которые выздоровели, значительно превышает количество новых инфицированных. За сутки выписаны 3 024 человека, а вирус обнаружили в 1 729 человек.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу объявил о снятии некоторых коронавирусных ограничений со следующей субботы, в частности, после недель дома испанцам позволят выходить на прогулку и заниматься спортом на улице.

В телевизионном обращении Санчес заявил, что испанцам будет разрешено заниматься спортом в индивидуальном порядке с 2 мая. Людям, которые живут вместе, будет разрешено выходить на короткие прогулки. Все это будет возможно, если развитие пандемии продолжит быть благоприятным.

Санчес также сообщил о более широком план правительства смягчать карантин с разной скоростью в разных регионах - в зависимости от того, будет ли соответствовать ситуация критериям, установленным Всемирной организацией здравоохранения.

С 26 апреля после 6 недель карантина правительство разрешило покинуть свои дома детям в возрасте до 14 лет.

По правилам, разрешаются прогулки до трех детей с одним ответственным взрослым в течение одного часа и на расстоянии до 1 км от дома.

Большинство испанских семей живут в квартирах, поэтому для 6,8 миллиона детей это большое облегчение.

Читайте также: Долго, медленно и не везде: как и когда Европа планирует выходить из карантина.