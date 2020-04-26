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Зеленський зі Шмигалем з'їздили на Чорнобильську АЕС

Неділя, 26 квітня 2020, 14:22
Зеленський зі Шмигалем з'їздили на Чорнобильську АЕС
пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський разом з прем’єрміністром Денисом Шмигалем на Чорнобильській АЕС поклали квіти до пам’ятника Героям Чорнобиля.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Президент і прем'єр поклали квіти до пам'ятника Героям Чорнобиля, що розташований на Чорнобильській АЕС, поблизу енергоблока, де стався вибух у 1986 році.

Присутні також вшанували пам'ять рятувальників хвилиною мовчання.

Пресслужба також повідомляє, що у неділю Зеленський огляне місце пожежі в Чорнобильській зоні.

Крім того, він зустрінеться з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Зоні відчуження, та вручить державні нагороди.

Українська правда

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Теми: ЧорнобильЗеленськийШмигаль
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