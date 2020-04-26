Зеленський зі Шмигалем з'їздили на Чорнобильську АЕС
Неділя, 26 квітня 2020, 14:22
Президент Володимир Зеленський разом з прем’єрміністром Денисом Шмигалем на Чорнобильській АЕС поклали квіти до пам’ятника Героям Чорнобиля.
Джерело: пресслужба президента
Деталі: Президент і прем'єр поклали квіти до пам'ятника Героям Чорнобиля, що розташований на Чорнобильській АЕС, поблизу енергоблока, де стався вибух у 1986 році.
Присутні також вшанували пам'ять рятувальників хвилиною мовчання.
Пресслужба також повідомляє, що у неділю Зеленський огляне місце пожежі в Чорнобильській зоні.
Крім того, він зустрінеться з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Зоні відчуження, та вручить державні нагороди.
Українська правда