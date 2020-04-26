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Зеленский со Шмыгалем съездили на Чернобыльскую АЭС

Воскресенье, 26 апреля 2020, 14:22
Зеленский со Шмыгалем съездили на Чернобыльскую АЭС
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем на Чернобыльской АЭС возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Президент и премьер возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году.

Присутствующие также почтили память спасателей минутой молчания.

Пресс-служба также сообщает, что в воскресенье Зеленский осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне.

Кроме того, он встретится с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в зоне отчуждения, и вручит государственные награды.

Украинская правда

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Темы: ЧернобыльЗеленскийШмыгаль
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