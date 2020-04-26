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Арсенал у Балаклії підірвали закладеною в багатьох місцях вибухівкою – ТСК

Неділя, 26 квітня 2020, 16:30
Арсенал у Балаклії підірвали закладеною в багатьох місцях вибухівкою – ТСК

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вибухів на українських складах боєприпасів підготувала свій перший звіт, з якого випливає, що у Балаклії мав місце підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю, а не атака безпілотника.

Джерело: голова фракції "Слуга народу", член ТСК Давид Арахамія у Facebook

Деталі: Комісія розпочала роботу з дослідження фактів по Балаклії, оскільки це був найпотужніший арсенал в Східній Європі, і там Україна втратила майна і боєприпасів на понад 12 мільярдів гривень.

Члени ТСК відкинули версію про атаку російського безпілотника, оскільки проти неї свідчать два факти:

1. Експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, з якого все почалося, був підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю. В результаті вибуху утворилась велика воронка.

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Воронка

2. Після гасіння пожежі на території арсеналу виявили до 10 аналогічних воронок. Що, на думку депутата, свідчить про тотожний характер їх мінування.

Також Арахамія вказує на той факт, що є матеріали слідства, які підтверджують, що в момент вибуху в районі Балаклії не було жодних літальних апаратів, а відомості Укравіаруху про прольот безпілотніка неможливо перевірити.

Арахамія зазначив, що закласти велику кількість кумулятивно-фугасних зарядів неможливо так, щоб цього ніхто не помітив, а їх встановлення потребує спеціальних знань та навичків.

Через це нардеп припускає, що все могло робитися в "умовах очевидності для військовослужбовців частини і не за один день". За його даними, в матеріалах справи ця інформація відсутня, а ті, хто вели розслідування, "за дивним збігом обставин, після цього отримали підвищення по службі". Він наголошує, що викладені факти можуть свідчити про фальсифікацію матеріалів кримінального провадження.

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса надав ТСК результати своїх досліджень.

Пряма мова: "Результати (експертизи - ред.) показали, що воронка в районі перших вибухів утворилась внаслідок фугасної дії направленого вибуху заглибленого в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якої входили тринітротолуол (тротил), гексоген, тетранітропентаеритрит (ТЕН), що є характерним для підривних зарядів кумулятивно-фугасного принципу дії.

Судячи з розміру воронки, для цього в землю мало бути закладено два ряди кумулятивно-фугасних зарядів по п’ять штук у кожному. Це приблизно 760 кілограм вибухівки, якщо везти мову про, наприклад, КФЗ-1. І таких воронок було до десяти!".

Нагадаємо: вибухи на арсеналі у Балаклії почалася в ніч на 23 березня 2017 року, близько 36 тисяч мешканців міста і довколишніх сіл евакуювали.

Українська правда
Теми: вибухВерховна РадаХарківська область
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