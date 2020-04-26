Арсенал у Балаклії підірвали закладеною в багатьох місцях вибухівкою – ТСК

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вибухів на українських складах боєприпасів підготувала свій перший звіт, з якого випливає, що у Балаклії мав місце підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю, а не атака безпілотника.

Джерело: голова фракції "Слуга народу", член ТСК Давид Арахамія у Facebook

Деталі: Комісія розпочала роботу з дослідження фактів по Балаклії, оскільки це був найпотужніший арсенал в Східній Європі, і там Україна втратила майна і боєприпасів на понад 12 мільярдів гривень.

Члени ТСК відкинули версію про атаку російського безпілотника, оскільки проти неї свідчать два факти:

1. Експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, з якого все почалося, був підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю. В результаті вибуху утворилась велика воронка.

Воронка

2. Після гасіння пожежі на території арсеналу виявили до 10 аналогічних воронок. Що, на думку депутата, свідчить про тотожний характер їх мінування.

Також Арахамія вказує на той факт, що є матеріали слідства, які підтверджують, що в момент вибуху в районі Балаклії не було жодних літальних апаратів, а відомості Укравіаруху про прольот безпілотніка неможливо перевірити.

Арахамія зазначив, що закласти велику кількість кумулятивно-фугасних зарядів неможливо так, щоб цього ніхто не помітив, а їх встановлення потребує спеціальних знань та навичків.

Через це нардеп припускає, що все могло робитися в "умовах очевидності для військовослужбовців частини і не за один день". За його даними, в матеріалах справи ця інформація відсутня, а ті, хто вели розслідування, "за дивним збігом обставин, після цього отримали підвищення по службі". Він наголошує, що викладені факти можуть свідчити про фальсифікацію матеріалів кримінального провадження.

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса надав ТСК результати своїх досліджень.

Пряма мова: "Результати (експертизи - ред.) показали, що воронка в районі перших вибухів утворилась внаслідок фугасної дії направленого вибуху заглибленого в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якої входили тринітротолуол (тротил), гексоген, тетранітропентаеритрит (ТЕН), що є характерним для підривних зарядів кумулятивно-фугасного принципу дії.

Судячи з розміру воронки, для цього в землю мало бути закладено два ряди кумулятивно-фугасних зарядів по п’ять штук у кожному. Це приблизно 760 кілограм вибухівки, якщо везти мову про, наприклад, КФЗ-1. І таких воронок було до десяти!".

Нагадаємо: вибухи на арсеналі у Балаклії почалася в ніч на 23 березня 2017 року, близько 36 тисяч мешканців міста і довколишніх сіл евакуювали.