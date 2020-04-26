Арсенал в Балаклее взорвали заложенной во многих местах взрывчаткой - ВСК

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию взрывов на украинских складах боеприпасов подготовила свой первый отчет, из которого следует, что в Балаклее имел место подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю, а не атака беспилотника.

Источник: глава фракции "Слуга народа", член ВСК Давид Арахамия в Facebook

Детали: Комиссия начала работу по расследованию фактов по Балаклее, поскольку это был самый мощный арсенал в Восточной Европе, и там Украина потеряла имущества и боеприпасов на более чем 12 млрд гривен.

Члены ВСК отвергли версию об атаке российского беспилотника, поскольку против нее свидетельствуют два факта.

Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, из которого все началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю. В результате взрыва образовалась большая воронка.

Воронка

После тушения пожара на территории арсенала обнаружили до 10 аналогичных воронок. Что, по мнению депутата, свидетельствует об аналогичном характере их минирования.

Также Арахамия указывает на тот факт, что есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения Укравиаруха о пролете безпилотника невозможно проверить.

Арахамия отметил, что заложить большое количество кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы этого никто не заметил, а их установка требует специальных знаний и навыков.

Поэтому нардеп предполагает, что все могло делаться в "условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день". По его данным, в материалах дела эта информация отсутствует, а те, кто вели расследование, "по странному стечению обстоятельств, после этого получили повышение по службе". Он отмечает, что изложенные факты могут свидетельствовать о фальсификации материалов уголовного производства.

Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. М. С. Бокариуса предоставил ВСК результаты своих исследований.

Прямая речь: "Результаты (экспертизы - ред.) показали, что воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия.

Судя по размеру воронки, для этого в землю должно было быть заложено два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом. Это примерно 760 килограмм взрывчатки, если вести речь о, например, ТФО-1. И таких воронок было до десяти!".

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Напомним: взрывы на арсенале в Балаклее началась в ночь на 23 марта 2017 года, около 36 тысяч жителей города и близлежащих сел эвакуировали.