СБУ закрила справу проти ведучого "Россия-1", що відвідував окупований Крим

Служба безпеки України закрила кримінальне провадження проти телеведучого "Россия-1", генерального директора релігійного телеканалу "Спас" Бориса Корчевнікова, який відвідував окупований Росією Крим.

Джерело: офіційна відповідь СБУ на інформаційний запит "Радіо Свобода"

Дослівно з документу: "Слідчими органів безпеки здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 332-2 КК України, в рамках якого досліджувалися зазначені Вами обставини (відвідування анексованого Криму – ред.). Згадане кримінальне провадження закрито на підставі пункту 2 статті 284 КПК України (встановлено відсутність в діянні складу кримінального злочину, – ред.)".

Що передувало: 11 квітня український блогер та активіст Сергій Стерненко опублікував у Facebook інформацію про те, що за рішенням суду СБУ відкрила кримінальне провадження проти Бориса Корчевнікова за незаконний перетин кордону.

Корчевніков їздив до Криму після окупації Росією півострова у 2014 році. Так, у липні 2019 року він публікував в Instagram фото на тлі аеропорту в Сімферополі, а також викладав фото з геолокацією "Кримські гори" і "Ореанда".

У жовтні 2019 року Корчевнвков відвідав Києв. Він опублікував фотографію з фестивалю православного кіно "Покров", на якому нібито отримав нагороду.

Також Корчевніков виклав фото з Києво-Печерської лаври і монастирів УПЦ МП. Тоді в СБУ заявили, що "даних щодо здійснення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці, не отримано".

Позафракційний народний депутат Андрій Деркач пояснював тоді, що запрошував на свій фестиваль "Покров" до Києва Бориса Корчевнікова – російського ведучого каналу "Россия-1", який, зокрема, називав українців "фашистами" та "хунтою", – виключно як церковного представника.