СБУ закрыла дело против ведущего "Россия-1", посещавшего оккупированный Крым

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство против телеведущего "Россия-1", генерального директора религиозного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, который посещал оккупированный Россией Крым.

Источник: официальный ответ СБУ на информационный запрос "Радио Свобода"

Дословно из документа: "Следственными органами безопасности осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 332-2 УК Украины, в рамках которого исследовались указанные Вами обстоятельства (посещение аннексированного Крыма - ред.). Упомянутое уголовное производство закрыто на основании пункта 2 статьи 284 УПК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления - ред.)".

Что предшествовало: 11 апреля украинский блогер и активист Сергей Стерненко опубликовал в Facebook информацию о том, что по решению суда СБУ открыла уголовное производство против Бориса Корчевникова за незаконное пересечение границы.

Корчевников ездил в Крым после оккупации Россией полуострова в 2014 году. Так, в июле 2019 года он публиковал в Instagram фото на фоне аэропорта в Симферополе, а также выкладывал фото с геолокацией "Крымские горы" и "Ореанда".

В октябре 2019 года Корчевнвков посетил Киев. Он опубликовал фотографию с фестиваля православного кино "Покров", на котором якобы получил награду.

Также Корчевников выложил фото из Киево-Печерской лавры и монастырей УПЦ МП. Тогда в СБУ заявили, что "данных по осуществлению Корчевниковым действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено".

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач объяснял тогда, что приглашал на свой фестиваль "Покров" в Киев Бориса Корчевникова - российского ведущего канала "Россия-1", который, в частности, называл украинцев "фашистами" и "хунтой", - исключительно как церковного представителя.