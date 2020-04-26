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Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі й отримали вогонь у відповідь

Неділя, 26 квітня 2020, 19:07

Упродовж 26 квітня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонене Мінськими домовленостями озброєння, українські підрозділи відповіли обстрілами.

Джерело: зведення штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбуці

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з озброєння БМП-2, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв позиції ЗСУ біля Лебединського, а із зенітної установки ЗУ-23-2 – поруч з Широкиним.

По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Богданівки ворог застосував міномет 82-го калібру. Оборонців Новотроїцького російські окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Старогнатівки зафіксували ворожий вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Також збройні формування РФ випустили 9 мін 82-го калібру по українських захисниках неподалік Новотошківського. А поблизу населеного пункту Хутір Вільний ворог застосував гранатомети різних систем, зенітне озброєння, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Дослівно: "Об’єднані сили рішуче відповіли на усі вогневі провокації окупантів, змусивши їх повернутись до дотримання режиму "тиші". Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Наші підрозділи повністю дотримуються мирних зобов’язань. Разом з тим, за потреби, вживають рішучих заходів щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців Об’єднаних сил".

Українська правда
Теми: ДонбасЗбройні силивійнатероризм
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