Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе и получили ответный огонь

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Воскресенье, 26 апреля 2020, 19:07

В течение 26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение, украинские подразделения ответили обстрелами.

Источник: сводка штаба операции Объединенных сил в Facebook

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из вооружения БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции ВСУ у Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23-2 - рядом с Широкино.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Богдановка враг применил миномет 82-го калибра. Защитников Новотроицкого российские оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Старогнатовки зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета.

Также вооруженные формирования РФ выпустили 9 мин 82-го калибра по украинским защитникам неподалеку Новотошковского. А вблизи населенного пункта Хутор Вольный враг применил гранатометы различных систем, зенитное вооружение, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Дословно: "Объединенные силы решительно ответили на все огневые провокации оккупантов, заставив их вернуться к соблюдению режима "тишины". Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. Наши подразделения полностью придерживаются мирных обязательств. Вместе с тем, при необходимости, принимают решительные меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих Объединенных сил".

Украинская правда
Темы: Донбасс Вооруженные силы война терроризм


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