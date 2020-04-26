В уряді оприлюднили список міст світу, з яких евакуюють українців

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Неділя, 26 квітня 2020, 19:34

Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб повернути додому українців.

Про це міністерство повідомило на своєму сайті, пише "Європейська правда".

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, повернутися українці зможуть лише за умови обов'язкової обсервації протягом 14 днів після повернення у спеціалізованих закладах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції.

"Контроль за останнім буде здійснюватися за допомогою додатку "Дій вдома" на платформі "ДІЯ", - зазначив Криклій.

Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Інформація про рейси доступна на сайтах авіакомпаній МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines і Azur Air Ukraine, додали у міністерстві.

Раніше посольство України у Швеції повідомило про відкриття продажу квитків на 28 квітня для евакуації українських громадян. 

Україна протягом місяця не евакуювала "застряглих" громадян. 28 березня державний кордон України було закрито. Після 27 березня повернутися в Україну можна лише пішки чи автомобілем. 

Теми: Кабінет міністрів епідемія коронавірус авіа


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