Військовий загинув через пожежу на Львівщині, ще один отримав опіки

У Львівській області внаслідок пожежі в автомобілі Міноборони 26 квітня загинув старший солдат ЗСУ Юрій Горбик, ще один військовослужбовець отримав серйозні опіки.

Джерело: повідомлення на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, сторінка 53 ОМБр у Facebook

Деталі: 26 квітня о 02:45 на диспетчерський пункт "служби 101" надійшло повідомлення про пожежу на залізничному вокзалі міста Судова Вишня, що на Львівщині. На вантажній платформі залізничного вокзалу загорівся автомобіль "ЗІЛ 131", який належить Міністерству оборони України.

На місце виклику приїхала бригада пожежників, що загасила палаюче авто. Постраждав чоловік 1967 року народження, який отримав 60% опіків тіла 2-3 ступенів тяжкості.

Погасивши осередок вогню, рятувальники знайшли ще одного чоловіка в середині автомобіля, медики констатували в нього смерть.

У ДСНС наголошують, що вдалося врятувати 2 сусідні автомобілі від займання та знищення.

При цьому на Facebook-сторінці 53 окремої механізованої бригади Збройних сил України повідомляється, що автомобіль загорівся внаслідок короткого замикання, в цей час у ньому перебували двоє військовослужбовців.

Дослівно: "На жаль, старший солдат Горбик Юрій загинув. Інший військовослужбовець отримав опіки усього тіла — за його життя борються лікарі".