Военный погиб из-за пожара на Львовщине, еще один получил ожоги

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Воскресенье, 26 апреля 2020, 20:54

Во Львовской области в результате пожара в автомобиле Минобороны 26 апреля погиб старший солдат ВСУ Юрий Горбик, еще один военнослужащий получил серьезные ожоги.

Источники: сообщение на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, страница 53 ОМБр в Facebook

Детали: 26 апреля в 2:45 на диспетчерский пункт "службы 101" поступило сообщение о пожаре на железнодорожном вокзале города Судовая Вишня на Львовщине. На грузовой платформе железнодорожного вокзала загорелся автомобиль "ЗИЛ 131", принадлежащий Министерству обороны Украины.

На место вызова приехала бригада пожарных и погасила горящее авто. Пострадал мужчина 1967 года, который получил 60% ожогов тела 2-3 степени тяжести.

Погасив очаг огня, спасатели нашли еще одного мужчину внутри автомобиля, медики констатировали у него смерть.

В ГСЧС отмечают, что удалось спасти 2 соседних автомобиля от возгорания.

 
 

При этом на Facebook-странице 53 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сообщается, что автомобиль загорелся из-за короткого замыкания, в это время в нем находились двое военнослужащих.

Дословно: "К сожалению, старший солдат Горбик Юрий погиб. Другой военнослужащий получил ожоги всего тела - за его жизнь борются врачи".

Украинская правда
Темы: Вооруженные силы ГСЧС пожар Львовщина


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