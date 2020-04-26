В Італії від коронавірусу за добу померло 260 людей, найменше за півтора місяця

За минулу добу в Італії у зв’язку з коронавірусом померло лише 260 людей - найнижчий показник за майже півтора місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Управління цивільного захисту Італії.

Кількість смертей від COVID-19 продовжує знижуватись. 260 жертв коронавірусу - це на 155 менше, ніж було зафіксовано в суботу. З 15 березня кількість жертв ніколи не була меншою за 300.

6 644 людини померли в Італії від початку епідемії.

Водночас позитивна тенденція зниження активних випадків, яка спостерігалась протягом останніх 5 днів, зупинилась. Якщо вчора людей, які мають позитивний результат тесту, було 105 847, то сьогодні їх стало на 256 більше - 106 103.

За минулу добу було зафіксовано 2 324 нових випадки зараження - приблизно стільки ж, як учора (2 357).

Кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії продовжує знижуватись і складає 2009 осіб - на 93 менше, ніж вчора. 1 808 людей вилікувались від коронавірусу.

Всього від початку епідемії було підтверджено 197 675 випадків зараження коронавірусом.

На початку наступного тижня прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте докладно розповість про те, як Італія пом’якшуватиме свій найдовший у світі карантин, запроваджений через пандемію.

За даними ЗМІ, мова йде обережний план, який передбачає поступове зняття обмежень протягом наступного місяця.

Очікується, що Італія відновить роботу підприємств 4 травня, школи залишаться закриті до вересня.

Про послаблення у інших країнах читайте в новинах у профільному розділі ЄП.