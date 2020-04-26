В Италии от коронавируса за сутки умерли 260 человек, меньше всего за полтора месяца

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Воскресенье, 26 апреля 2020, 21:40

За прошедшие сутки в Италии в связи с коронавирусом умерло только 260 человек - самый низкий показатель за почти полтора месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

Количество смертей от COVID-19 продолжает снижаться. 260 жертв коронавируса - это на 155 меньше, чем было зафиксировано в субботу. С 15 марта число жертв никогда не было меньше чем 300.

26 644 человека умерли в Италии с начала эпидемии.

В то же время положительная тенденция снижения активных случаев, которая наблюдалась в течение последних 5 дней, остановилась. Если вчера людей, имеющих положительный результат теста, было 105 847, то сегодня их стало на 256 больше - 106 103.

За прошедшие сутки было зафиксировано 2 324 новых случая заражения - примерно столько же, как вчера (2357).

Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 2 009 человек - на 93 меньше, чем вчера. 1808 человек вылечились от коронавируса.

Всего с начала эпидемии в Италии было подтверждено 197 675 случаев заражения коронавируса.

В начале следующей недели премьер-министр Италии Джузеппе Конте подробно расскажет о том, как Италия будет смягчать свой самый длинный в мире карантин, введенный из-за пандемии.

По данным СМИ, речь идет об осторожном плане, предусматривающем постепенное снятие ограничений в течение следующего месяца.

Ожидается, что Италия возобновит работу предприятий 4 мая, школы останутся закрыты до сентября.

Об ослаблениях в других странах читайте в новостях в профильном разделе ЕП.

Темы: Италия эпидемия коронавирус


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