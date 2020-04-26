В Україну йде потепління до +20 – синоптик

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Неділя, 26 квітня 2020, 22:07

Циклон Воллі, який поки обумовлює прохолодну й дощову погоду над більшою частиною України, відступить 27 квітня, і вже з понеділка температура повітря почне поступово підвищуватися.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Відступає циклон Walli, що обумовив опади й похолодання в Україні цими днями. Свої речі він забере з собою, дощі та сильний вітер, а на зміну йому прийде антициклон Odilo… Який зумовить переважно суху погоду в більшості областей України".

Деталі: За словами Діденко, 27 квітня дощі можливі у східній частині України та на Сумщині й "пару крапель може впасти" на Київщині, Одещині та в районі Карпат.

Вітер залишається не дуже комфортним, рвучким, проте сильним - лише на сході України. Його напрямок - північно-західний.

Вдень у понеділок передбачається +11+16 градусів, на Закарпатті +14+19 градусів.

Киянам Наталка Діденко у понеділок обіцяє красиві хмари.

У столиці 27 квітня - без істотних опадів. Вітер поривчастий, північно-західного напрямку. Вночі холодно, +2+5 градусів, на околицях ймовірні заморозки, а вдень +12+14 градусів.

З вівторка, 28 квітня температура повітря знову почне підвищуватися і у середу та четвер очікується до 20 градусів тепла.

Українська правда
Теми: погода Україна Київ


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