В Украину идет потепление до +20 – синоптик

Циклон Уолли, который еще обусловливает прохладную и дождливую погоду над большей частью Украины, отступит 27 апреля, и уже с понедельника температура воздуха начнет постепенно повышаться.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Прямая речь: "отступает циклон Walli, обусловивший осадки и похолодание в Украине на днях. Свои вещи он заберет с собой, дожди и сильный ветер, а на смену ему придет антициклон Odilo... Который принесет преимущественно сухую погоду в большинстве областей Украины".

Детали: По словам Диденко, 27 апреля дожди возможны в восточной части Украины и в Сумской области, и "пару капель может упасть" на Киевщине, Одесчине и в районе Карпат.

Ветер остается не очень комфортным, порывистым, однако сильным – лишь на Востоке Украины. Его направление - северо-западное.

Днем в понедельник предполагается + 11+16 градусов, на Закарпатье +14 +19 градусов.

Киевлянам Наталья Диденко в понедельник обещает красивые облака.

В столице 27 апреля - без существенных осадков. Ветер порывистый, северо-западного направления. Ночью холодно, +2+5 градусов, в окрестностях вероятны заморозки, а днем ​​+12+14 градусов.

Со вторника, 28 апреля температура воздуха вновь начнет повышаться и в среду и четверг ожидается до 20 градусов тепла.