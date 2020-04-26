Путин верит, что "благодарные потомки" оценят его заслуги

Президент России Владимир Путин отреагировал на информацию о мозаике с его портретом в строящейся церкви Вооруженных сил РФ, по его мнению, заслуги нынешней российской власти оценивать еще рано, но это сделают потомки.

Источник: ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова

Детали: По словам Пескова, когда российскому президенту доложили о мозаике, он улыбнулся и выразил надежду, что следующие поколения оценят работу действующей власти.

Прямая речь Владимира Путина: "Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано".

Предыстория: Главный храм Вооруженных сил России строится в подмосковном парке "Патриот" и его возведение приурочено к 75-летию победы во Второй мировой войне.

Ранее на этой неделе в интернете появились фотографии, на которых, как утверждалось, были запечатлены элементы внутреннего убранства храма. В частности, на снимках был виден фрагмент мозаики с изображением Путина и других политических деятелей современной России.