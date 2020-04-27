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Коронавірус вже виявили у 185 країнах світу

Понеділок, 27 квітня 2020, 01:11
Коронавірус вже виявили у 185 країнах світу

Хворих на COVID-19 виявили у 185 країнах світу.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: за даними центру Джона Гопкінса, хворих на новий коронавірус виявили у 185 країнах світу. Найбільше діагностованих випадків COVID-19  у США - 963 168. В Іспанії 226 629, Італії 197 675, Франції 161 665, НІмеччині 157 495, Великобританії 154 032, Туреччині 110 130. 

Наприкінці списку знаходиться Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі (Держава на островах біля західного узбережжя Африки), де виявлено одного хворого на коронавірус. 

За даними сайту Worldometers, хворих на COVID-19 вже виявили у 210 країнах і територіях.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо:

  • У світі з 2 964 543 випадків захворювання 862 859 осіб одужала та 206 055 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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