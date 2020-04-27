Коронавірус вже виявили у 185 країнах світу

Хворих на COVID-19 виявили у 185 країнах світу.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: за даними центру Джона Гопкінса, хворих на новий коронавірус виявили у 185 країнах світу. Найбільше діагностованих випадків COVID-19 у США - 963 168. В Іспанії 226 629, Італії 197 675, Франції 161 665, НІмеччині 157 495, Великобританії 154 032, Туреччині 110 130.

Найменше випадків захворювання на коронавірус в Ємені - 4 та один випадок в Демократичній Республіці Сан-Томе і Принсіпі (Держава на островах біля західного узбережжя Африки)

За даними сайту Worldometers, хворих на COVID-19 вже виявили у 210 країнах і територіях.

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