Коронавирус уже обнаружили в 185 странах мира

Больных на COVID-19 обнаружили в 185 странах мира.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: по данным центра Джона Хопкинса, больных новым коронавирусом обнаружили в 185 странах мира. Больше всего диагностированных случаев COVID-19 в США - 963 168. В Испании 226629, Италии 197675, Франции 161665, Германия 157495, Великобритании 154032, Турции 110 130.

Меньше всего случаев заболевания коронавирус в Йемене - 4 и один случай в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи (Государство на островах у западного побережья Африки)

По данным сайта Worldometers, больных COVID-19 уже обнаружили в 210 странах и территориях.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: