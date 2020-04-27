Найбільше нових випадків зараження COVID-19 виявили в Росії та США

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Понеділок, 27 квітня 2020, 04:03

26 квітня найбільше нових випадків зараження COVID-19 виявили у  Російській Федерації та Сполучених Штатах.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: Станом на 4:00 27 квітня в Росії діагностовано 80 949 випадків захворювання на коронавірус, з яких 6361 за минулу добу (приріст майже 8%)

В США наразі діагностовано 987 160 випадків захворювання на коронавірус, з яких 26 509 за минулу добу (приріст майже 3%)

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо:

  • У світі з 2 994 436 випадків захворювання 878 707 осіб одужала та 206 973 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Теми: коронавірус США Росія


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