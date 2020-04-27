Больше всего новых случаев заражения COVID-19 обнаружили в России и США
Понедельник, 27 апреля 2020, 04:03
26 апреля больше новых случаев заражения COVID-19 обнаружили в Российской Федерации и Соединенных Штатах.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers
Детали: На 4:00 27 апреля в России диагностировано 80 949 случаев заболевания коронавирусом, из которых 6361 за минувшие сутки (прирост почти 8%)
В США сейчас диагностировано 987 160 случаев заболевания коронавирусом, из которых 26 509 за минувшие сутки (прирост почти 3%)
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Напомним:
- В мире с 2 994 436 случаев заболевания 878 707 человек выздоровела и 206 973 умерли от осложнений, вызванных болезнью.