Больше всего новых случаев заражения COVID-19 обнаружили в России и США

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Понедельник, 27 апреля 2020, 04:03

26 апреля больше новых случаев заражения COVID-19 обнаружили в Российской Федерации и Соединенных Штатах.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: На 4:00 27 апреля в России диагностировано 80 949 случаев заболевания коронавирусом, из которых 6361 за минувшие сутки (прирост почти 8%)

В США сейчас диагностировано 987 160 случаев заболевания коронавирусом, из которых 26 509 за минувшие сутки (прирост почти 3%)

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире с 2 994 436 случаев заболевания 878 707 человек выздоровела и 206 973 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирус США Росcия


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