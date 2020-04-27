Больше всего новых случаев заражения COVID-19 обнаружили в России и США

26 апреля больше новых случаев заражения COVID-19 обнаружили в Российской Федерации и Соединенных Штатах.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: На 4:00 27 апреля в России диагностировано 80 949 случаев заболевания коронавирусом, из которых 6361 за минувшие сутки (прирост почти 8%)

В США сейчас диагностировано 987 160 случаев заболевания коронавирусом, из которых 26 509 за минувшие сутки (прирост почти 3%)

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Напомним: