У Китаї залишилося 1011 хворих на COVID-19

У лікарнях Китаю залишається 1011 хворих на новий коронавірус.

Джерело: державне інформаційне агентство New China News Agency

Деталі: Станом на 26 квітня за оцінкою міжнародного моніторингу, в лікарнях Китаю залишається 1011 хворих і ще 8400 осіб, які знаходяться під наглядом лікарів.

У Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР в понеділок заявили, що в неділю було виявлено два нових завезених з-за кордону випадку зараження COVID-19.

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