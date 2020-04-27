У Китаї залишилося 1011 хворих на COVID-19

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Понеділок, 27 квітня 2020, 06:42

У лікарнях Китаю залишається 1011 хворих на новий коронавірус.

Джерело: державне інформаційне агентство New China News Agency

Деталі: Станом на 26 квітня за оцінкою міжнародного моніторингу, в лікарнях Китаю залишається 1011 хворих і ще 8400 осіб, які знаходяться під наглядом лікарів.

У Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР в понеділок заявили, що в неділю було виявлено два нових завезених з-за кордону випадку зараження COVID-19.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • За весь час епідемії в Китаї було підтверджено 83 911 випадків зараження, 4 636 осіб померло 78 264 одужали.

Теми: коронавірус Китай


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