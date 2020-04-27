В Китае осталось 1011 больных COVID-19

В больницах Китая остается 1011 больных новый коронавирус.

Источник: Государственное информационное агентство New China News Agency

Детали: По состоянию на 26 апреля по оценке международного мониторинга, в больницах Китая остается 1011 больных и еще 8400 человек, которые находятся под наблюдением врачей.

В Государственном комитете по делам здравоохранения КНР в понедельник заявили, что в воскресенье было обнаружено два новых завезенных из-за рубежа случая заражения COVID-19.

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Напомним: