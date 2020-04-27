В Китае осталось 1011 больных COVID-19
Понедельник, 27 апреля 2020, 06:42
В больницах Китая остается 1011 больных новый коронавирус.
Источник: Государственное информационное агентство New China News Agency
Детали: По состоянию на 26 апреля по оценке международного мониторинга, в больницах Китая остается 1011 больных и еще 8400 человек, которые находятся под наблюдением врачей.
В Государственном комитете по делам здравоохранения КНР в понедельник заявили, что в воскресенье было обнаружено два новых завезенных из-за рубежа случая заражения COVID-19.
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Напомним:
- За все время эпидемии в Китае было подтверждено 83 911 случаев заражения, 4636 человек умерли 78264 выздоровели.