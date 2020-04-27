В Україні хворих на COVID-19 – 9 тисяч, нових випадків стало менше

За останню добу в Україні зафіксовано 392 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою, 26 квітня померли від неї 11 осіб, одужали 24 людини.

Джерело: МОЗ, Центр громадського здоров’я, брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Деталі: Вперше з 21 квітня кількість виявлених випадків за добу опустилася нижче позначки у 400 (про динаміку пандемії більше тут).

Загалом в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.

Зокрема хворобу підтверджено у 614 дітей та 1 749 медиків. Із нових випадків за останню добу – 28 дітей і 73 медпрацівники.

На амбулаторному лікуванні 6 176 пацієнтів, з них 490 дітей та 1 455 медпрацівників.

За останню добу госпіталізовано 83 особи. Усього потребували госпіталізації 2 833 осіб, з них 124 дитини та 294 медики.

На апараті штучної вентиляції легень перебувають 110 людей, у тому числі одна дитина та 7 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 220 людей: 116 чоловіків та 104 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 864 пацієнти вже одужали, з них 169 медиків.

Усього в Україні досліджено 93 519 зразків методом ПЛР. За попередню добу здійснено 4251 дослідження методом ПЛР.

З регіонів найбільше нових випадків зафіксовано у: Харківській області (49), Закарпатській області (46), Чернівецькій області (34), у Києві (32).

Загалом випадки підтверджено:



Вінницька обл. – 398 випадків (64 одужали);



Волинська обл. – 254 випадки (49 одужали);



Дніпропетровська обл. – 319 випадків (13 одужали);



Донецька обл. – 52 випадки (10 одужали);



Житомирська обл.– 351 випадок (10 одужали);



Закарпатська обл. – 375 випадків (30 одужали);



Запорізька обл. – 204 випадки (39 одужали);



Івано-Франківська обл. – 761 випадок (66 одужали);



м. Київ – 1 220 випадків (60 одужали);



Київська обл. – 570 випадків (57 одужали);



Кіровоградська обл. – 337 випадків (54 одужали);



Львівська обл. – 358 випадків (57 одужали);



Луганська обл. – 29 випадків (3 одужали);



Миколаївська обл. – 115 випадків;



Одеська обл. – 240 випадків (9 одужали);



Полтавська обл. – 173 випадки (14 одужали);



Рівненська обл. – 522 випадки (46 одужали);



Сумська обл. – 95 випадків (48 одужали);



Тернопільська обл. – 612 випадків (70 одужали);



Харківська обл. – 196 випадків (15 одужали);



Херсонська обл. – 88 випадків (15 одужали);



Хмельницька обл. – 72 випадки (16 одужали);



Черкаська обл. – 267 випадків (55 одужали);



Чернівецька обл. – 1375 випадків (60 одужали);



Чернігівська обл. – 35 випадків (4 одужали).