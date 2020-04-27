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В Украине больных COVID-19 – 9 тысяч, новых случаев стало меньше

Понедельник, 27 апреля 2020, 09:25
В Украине больных COVID-19 – 9 тысяч, новых случаев стало меньше

За последние сутки в Украине зафиксировано 392 новых случая заболевания коронавирусной болезнью, 26 апреля умерли от нее 11 человек, выздоровели 24 человека.

Источник: МОЗ, Центр общественного здоровья, брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Впервые с 21 апреля количество выявленных случаев за сутки опустилась ниже отметки в 400 (о динамике пандемии больше здесь).

Всего в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.

В частности, болезнь подтверждена у 614 детей и 1749 медиков. Из новых случаев за последние сутки – 28 детей и 73 медработника.

 

На амбулаторном лечении 6176 пациентов, из них 490 детей и 1455 медработников.

За последние сутки госпитализированы 83 человека. Всего нуждались в госпитализации 2833 человек, из них 124 ребенка и 294 медика.

На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек: 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В целом 864 пациентов уже выздоровели, из них 169 медиков.

Всего в Украине исследовано 93519 образцов методом ПЦР. За прошедшие сутки совершено 4251 исследование методом ПЦР.

Из регионов больше всего новых случаев зафиксировано в: Харьковской области (49), Закарпатской области (46), Черновицкой области (34), в Киеве (32).

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 398 случаев (64 выздоровели)

Волынская обл. – 254 случая (49 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 319 случаев (13 выздоровели)

Донецкая обл. – 52 случая (10 выздоровели)

Житомирская обл. – 351 случай (10 выздоровели)

Закарпатская обл. – 375 случаев (30 выздоровели)

Запорожская обл. – 204 случая (39 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 761 случай (66 выздоровели)

г. Киев – 1220 случаев (60 выздоровели)

Киевская обл. – 570 случаев (57 выздоровели)

Кировоградская обл. – 337 случаев (54 выздоровели)

Львовская обл. – 358 случаев (57 выздоровели)

Луганская обл. – 29 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. – 115 случаев;

Одесская обл. – 240 случаев (9 выздоровели)

Полтавская обл. – 173 случая (14 выздоровели)

Ровенская обл. – 522 случая (46 выздоровели)

Сумская обл. – 95 случаев (48 выздоровели)

Тернопольская обл. – 612 случаев (70 выздоровели)

Харьковская обл. – 196 случаев (15 выздоровели)

Херсонская обл. – 88 случаев (15 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 72 случая (16 выздоровели)

Черкасская обл. – 267 случаев (55 выздоровели)

Черновицкая обл. – 1375 случаев (60 выздоровели)

Черниговская обл. – 35 случаев (4 выздоровели).

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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